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الإرهابي 'بن غفير' يعربد.. 'العقوبات' ضد جنودنا خط أحمر!

الإرهابي 'بن غفير' يعربد.. 'العقوبات' ضد جنودنا خط أحمر!
الأحد ٢١ أبريل ٢٠٢٤ - ٠٧:٢٤ بتوقيت غرينتش

عربد وزير الإرهابي للأمن القومي الإسرائيلي، إيتمار بن غفير، محذرا الولايات المتحدة من أن العقوبات المحتملة على كتيبة نيتسح يهودا المتطرفة ستكون "خطا أحمر".

العالم - الإحتلال

وكتب على وسائل التواصل الاجتماعي، "العقوبات ضد جنودنا خط أحمر!، يجب على وزير (الدفاع يوآف) غالانت أن يدعم فورًا "نيتسح يهودا".

وأفادت وسائل إعلام أمريكية يوم أمس، أن وزير الخارجية أنتوني بلينكن سيعلن عن عقوبات ضد وحدة مثيرة للجدل في الجيش الإسرائيلي في الأيام المقبلة.

وبحسب ما ورد تعتبر وحدة "نيتسح يهودا" وجهة للمستوطنين اليمينيين المتطرفين الشباب من الضفة الغربية، الذين لم يتم قبولهم في وحدات أخرى للجيش الإسرائيلي.

وستمنع العقوبات الكتيبة وأعضاءها من تلقي المساعدات والتدريب العسكري الأمريكي، وهي تستند إلى انتهاكات حقوق الإنسان التي تم تسجيلها في الضفة الغربية قبل 7 أكتوبر.

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