النواب الاميركي يقر مساعدات عسكرية جديدة لهذه الدول

العالم _ خاص بالعالم

نصيب الكيان الصهيوني منها تجاوز 26 مليار دولار، تهدف هذه المليارات خصوصا إلى تعزيز آلة القتل الاسرائيلية وصواريخ القبة الحديدية، وذلك رغم قلق المجتمع الدولي حيال مصير المدنيين في قطاع غزة.

قادة الاحتلال سارعوا الى الترحيب بهذه المساعدات ورأوا فيها دعما استثنائيا من واشنطن الى تل ابيب، بينما اكدت السلطة الفلسطينية ان المساعدات العسكرية الاميركية تمثل عدوانا على الشعب الفلسطيني وتصعيدا خطيرا، وستترجم على شكل آلاف الضحايا الفلسطينيين في قطاع غزة.

أما على صعيد أوكرانيا، فتوالت ردود الفعل المرحبة من كييف وقادة الاتحاد الاوروبي وحلف الناتو، لصالح حزمة المساعدات العسكرية الامريكية لأوكرانيا التي بلغت قرابة 61 مليار دولار، معتبرين اياها رسالة واضحة لموسكو وتبعث على التفاؤل بالنسبة إلى أمن أوكرانيا وأوروبا.

بينما قال الكرملين ان هذا الدعم سيقتل مزيدا من الأوكرانيين بسبب نظام كييف وسيعمق الأزمات العالمية، مشيرا الى أن بندا في التشريع يسمح للإدارة الأميركية بمصادرة أصول روسية محتجزة بالفعل ونقلها إلى أوكرانيا لإعادة الإعمار، ليوجه تحذيرا لواشنطن بأن روسيا سترد بإجراءات تصب في مصلحتها.

وفي مسعى من اميركا لدعم حلفائها ضد الصين، وفر مشروع قانون المساعدات العسكرية الاميركية أكثر من 8 مليارات دولار لمنطقة المحيطين الهندي والهادئ، عبر الاستثمار في الغواصات وتقديم مساعدة إلى تايوان.

كذلك صوت النواب الاميركيون على نص يتضمن تهديدا بحظر تطبيق 'تيك توك' في اميركا إذا لم تقطع الشبكة الاجتماعية صلاتها بالشركة الأم في الصين.

ومن المتوقع أن يوافق مجلس الشيوخ الاميركي على حزمة المساعدات العسكرية خلال أيام لترفع بعدها إلى الرئيس جو بايدن للتوقيع عليها لتصبح قانونا.