الأحد ٢١ أبريل ٢٠٢٤
٠٩:١١ GMT
فارسی
البث المباشر

هل يخطط الإحتلال من أجل 'تقسيم غزة'؟

هل يخطط الإحتلال من أجل 'تقسيم غزة'؟
الأحد ٢١ أبريل ٢٠٢٤ - ٠٨:٤٥ بتوقيت غرينتش

وسعت قوات الإحتلال الإسرائيلي محور نتساريم الذي يفصل شمال قطاع غزة عن وسطه وجنوبه، وسط مخاوف من أن ذلك يدخل ضمن عملية تهدف إلى «تقسيم» القطاع.

العالم - فلسطين

وقال مواطنون فلسطينيون إنهم رصدوا في اليومين الماضيين تحركات مكثفة للجنود الإسرائيليين في محور «نتساريم» الذي يمتد من الخط الحدودي الفاصل شمال شرقي منطقة جحر الديك، وصولاً إلى شارع صلاح الدين الرئيسي، وحتى شارع الرشيد البحري، بطول يصل إلى 6 كيلومترات وعرض 7 كيلومترات.

وجاءت التعزيزات الإسرائيلية على محور «نتساريم» بعد عمليات نفذها جيش الاحتلال في شمال مخيم النصيرات، وفي منطقتي الزهراء والمغراقة القريبتين.

في غضون ذلك، واصلت القوات الإسرائيلية فتكها بمخيم نور شمس في طولكرم بالضفة الغربية، في إطار عملية عسكرية انطلقت الجمعة واستمرت السبت، وتسببت في استشهاد ما لا يقل عن 10 فلسطينيين.

سياسياً، لوّح رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس بإعادة النظر في العلاقات مع واشنطن، واصفاً استخدامها «الفيتو» ضد العضوية الكاملة لدولة فلسطين في الأمم المتحدة، بأنه «مخيب للآمال».

روابط ذات صلة

عرين الأسود تعلن النفير العام لمواجهة الاحتلال

الإرهابي 'بن غفير' يعربد.. 'العقوبات' ضد جنودنا خط أحمر!