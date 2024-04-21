المقاومة تستهدف تجهيزات تجسسية اسرائيلية في "دوفيف"

العالم _ مراسلون

وأضاف مراسل العالم ان المقاومة استهدفت صباح اليوم تجمعا لجنود الاحتلال بجنوب موقع جل العلام بصواريخ البركان.

وتابع مراسل العالم ان المقاومة استهدفت ايضا مبنا سكنيا في مستعمرة شوميرا كان يتحصن فيها جنود الاحتلال، بالاضافة الى بعض الاجهزة التجسسية وتموضعات لجنود الاحتلال في مستعمرة دوفيف.

واكد ان عمليات المقاومة تأتي ردا على كل الاعتداءات التي تحصل على الاراضي اللبنانية من جهة، ودعما للمقاومة الفلسطينية والشعب الفلسطينية من جهة اخرى.

وأمس، أعلنت المقاومة، استهدافها مبنيين يستخدمهما جنود الاحتلال الإسرائيلي في مستوطنة "المطلة"، وآخرَين في مستوطنة "شلومي"، بالأسلحة الملائمة.

كذلك، استهدفت المقاومة آليةً عسكريةً إسرائيليةً من نوع "هامر"، في مستوطنة "نطوعة"، وذلك باستخدام صاروخ موجّه. وأكدت تحقيق إصابة مباشرة، أدت إلى تدمير الآلية.‏

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