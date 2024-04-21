حداد في الضفة الغربية وكتيبة جنين ترد علی جريمة نورشمس

العالم - مراسلون

وأفادت مراسلة العالم في جنين ان الإضراب نُفذ تنديداً بجرائم ارتکبتها قوات الاحتلال الاسرائيلي خلال 3 أيام في مخيم نورشمس.

وأُغلقت المدارس والجامعات، والمحلات التجارية، وسط دعوات لـ"الاستمرار بفعاليات المواجهة مع القوات الإسرائيلية في كل مدينة وقرية ومخيم، والخروج بمسيرات غضب".

كما شهدت المواصلات العامة إضرابا في جميع الخطوط، كما أغلقت المصانع والمعامل أبوابها، فيما عطلت البنوك والمصارف العمل بناء على قرار من سلطة النقد.

ورد مقاومو کتيبة جنين باطلاق نار علی مستوطنة ميراف المقامة علی اراضي قرية جلبون شمالي شرق جنين رداً علی جرائم قوات الاحتلال في مخيم نورشمس.

وکانت کتيبة جنين قد نفذت مساء أمس، عملية اطلاق وابل کثيف من النار علی قوات الاحتلال المتواجدة في حاجز سالم العسکري رداً علی جرائمهم في مخيم نورشمس.

وكان الجيش الإسرائيلي قد قتل 14 فلسطينيا في مخيم نور شمس، بالإضافة لمسعف من طواقم الهلال الأحمر الفلسطيني، قُتل على يد المستوطنين في قرية الساوية، الواقعة بين نابلس ورام الله خلال الـ24 ساعة الماضية.

واقتحم الجيش الإسرائيلي مخيم نور شمس مساء الخميس، برفقة جرافات عسكرية، وفرض حصارا عليه، وسط أعمال تخريب وتدمير للبنية التحتية ومنازل الفلسطينيين وممتلكاتهم.

ونفذت قوات الاحتلال حملات مداهمة وتفتيش طالت عشرات المنازل في كافة حارات المخيم، اعتقلت خلالها عشرات الشبان، واعتدت على المواطنين ونكلت بهم وعبثت بمحتويات منازلهم، وأخضعت عدداً من الشبان والاطفال للتحقيق الميداني.