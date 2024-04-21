"طعام خارق" يسيطر على ارتفاع ضغط الدم

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وأظهرت الدراسة أن الزبادي الطبيعي يساهم في التحكم بضغط الدم والسكر، كما يعد غنيا بالكالسيوم والمغنيسيوم والأحماض الدهنية التي تساعد في تقليل خطر الإصابة بالسكري من النوع الثاني.

ولطالما روّج أخصائيو التغذية لفوائد الزبادي الطبيعي، حيث قالت اختصاصية التغذية نوفيلا لوي، الزبادي "أحد أكثر الأطعمة الكاملة المغذية" لأنه مليء بالفيتامينات والمعادن "الضرورية" للجسم.

وأوضحت نوفيلا أن الزبادي هو "مصدر ممتاز" للكالسيوم، الذي لا يحافظ على قوة العظام والأسنان فحسب، بل يدعم أيضا "إطلاق الهرمونات" ويساعد في تخثر الدم.

ويدعم هذا "الطعام الخارق" المناعة بالزنك، و"يحافظ على ضغط الدم تحت السيطرة" بفضل البوتاسيوم.

وأفاد علماء من جامعة هارفارد أن تناول 28 غراما من الزبادي يوميا ارتبط بانخفاض خطر الإصابة بمرض السكري من النوع الثاني بنسبة 18%، في حين أظهرت دراسة أخرى أن تناول وجبة يومية من الزبادي الطبيعي يمكن أن يخفض ضغط الدم لدى الأشخاص الذين يعانون من ارتفاع ضغط الدم.