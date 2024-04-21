تأكيد إيراني عماني على الوقف الفوري للحرب في غزة

العالم – إيران

وبحث وزير خارجية سلطنة عمان بدر بن حمد البوسعيدي في اتصال هاتفي مساء السبت مع وزير الخارجية الايراني حسين أميرعبداللهيان آخر التطورات في المنطقة.

وفي هذا الاتصال أدان وزير الخارجية العماني ممارسات الكيان الصهيوني المزعزعة للاستقرار في المنطقة، وأكد أن السبيل الوحيد لإعادة الأمن إلى المنطقة هو وقف جرائم الحرب التي يرتكبها الكيان في غزة.

كما أعرب وزير الخارجية الايراني حسين أميرعبداللهيان عن شكره وتقديره للمواقف القوية لسلطنة عمان تجاه التطورات الأخيرة في المنطقة.

واستعرض وزيرا الخارجية الايراني والعماني التطورات الأخيرة في قطاع غزة، وأكدا على ضرورة بذل جهود دولية لإنهاء جرائم الكيان الصهيوني، والوقف الفوري لإطلاق النار وإرسال المساعدات الإنسانية إلى أهل غزة.