العالم – فلسطين المحتلة

أضاف بريك أنّ "المسخرة الحقيقية التي تعرض البلاد للخطر، هي نتنياهو وغانتس وغالانت وهرتسي هاليفي".

كما أقر بريك أنّ "إسرائيل ليس لديها قدرة على تدمير حماس بالكامل، ودخول رفح لن يساعد في ذلك"، مضيفاً: "لقد خسرنا بالفعل إذا لم تفهموا ذلك".

وتابع أنّ "رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو هو شخص يفضل السلطة على الحرب، ويتغذى من ضغط سموتريتش وبن غفير، والحقيقة هي أنه حتى عندما يفهم الكارثة، فإنه يسير معها".

وفي وقتٍ سابق، قال قائد سلاح البر سابقاً واللواء في احتياط "جيش" الاحتلال ، غاي تسور، إنّ "إسرائيل ليست مبنية لمهمّات متعددة"،داعياً إلى التفكير من جديد بشأن "عظمة إسرائيل وقوّتها الهائلة".

وشدد تسور على أنّ "النصر المطلق"، الذي تحدّث عنه نتنياهو، هو مجرد هراء".

ووفق النائب السابق والمحلل العسكري في "معهد دراسات الأمن القومي"، عوفر شيلح، فإنّ "الأهم عند نتنياهو هو بقاؤه السياسي.. كلما طال أمد الوضع الحالي، زادت فرصه في البقاء رئيساً للوزراء".