معاریف: أميرکا اعترفت بأن إیران قوة إقليمية

العالم – إيران

وأشارت صحيفة "معاريف" العبرية إلى أن تعاطي إدارة الرئيس الأميركي "جو بايدن" مع الهجوم الإيراني يدل على أن واشنطن باتت تتعاطى مع إيران بوصفها قوة إقليمية وتضفي شرعية على إقدامها مباشرة على مهاجمة حليف للولايات المتحدة.

ولم تستبعد الصحيفة أن تكون إيران قد نسقت بطريقة غير مباشرة هجومها على "إسرائيل" مع الولايات المتحدة، مرجحة أن طهران التي أعلنت أنها سترد على اغتيال قادة الحرس الثوري في دمشق، يمكن أن تكون قد أبلغت إدارة بايدن أن ردها على الاغتيال سيكون محدودا بحيث لا يفضي إلى تفجر مواجهة إقليمية شاملة.

وشددت الصحيفة على أن تسليم الولايات المتحدة بتنفيذ إيران هجوما من أراضيها على "إسرائيل" سيحدث تحولا دراماتيكيا على قواعد الاشتباك التي حكمت حتى الآن المواجهة بين طهران وتل أبيب.