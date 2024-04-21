عرقلة عضوية فلسطين الدائمة بالامم المتحدة

العالم - باختصار

وكان 12 بلداً من الأعضاء الدائمين وغيرالدائمين قد صادقوا علی مشروع القرار، لكن امريكا استخدمت حق النقض الفيتو لإفشاله، فيما امتنعت بريطانيا وسويسرا عن التصويت.

وجسد الفيتو الاميركي واقع عدم جدية امريكا حتی بشأن حل الدولتين الذي تطرحه من حين لأخر.

ويری مراقبون ان الفيتو أثبت ممارسة واشنطن لسياسة مخادعة بشأن القضية الفلسطينية وحتی حل الدولتين، وأثبت ان واشنطن لاتؤمن من الاساس بإيجاد دولة فلسطينية مستقلة خدمة منها للكيان.

وجاء الفيتو الاميركي تزامناً مع مواصلة كيان الاحتلال وجرائمه بغزة وتصعيد هجماته بالضفة الغربية.

وقال المندوب الجزائري بالمنظمة (عمار بن جامع) سنعود أقوی بدعم الجمعية العامة لتكريس العضوية الدائمة لفلسطين.

وشجبت حركة حماس الفيتو الاميركي بشده وأكدت علی مواصلة الكفاح لإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس.

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