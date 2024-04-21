شاهد.. لحظة استهداف حزب الله آلية "هامر" لجيش الإحتلال

العالم - لبنان

وتأتي عمليات المقاومة الإسلامية ضد الإحتلال في وقت أكد فيه نائب الأمين العام لحزب الله، الشيخ نعيم قاسم، أن المقاومة لا يمكن أن تسكت على توسيع العدوان "الإسرائيلي" ضدها وهي جاهزة ‏للمواجهة إذا قرَّر العدو ذلك، قائلًا "في حال اعتدت "إسرائيل" على لبنان فإننا قطعًا سنردّ عليها.

وصرح: "إذا توسّعت سنتوسع. نحن أيضًا لا ‏نريد حربًا كبرى ولا حربًا شاملة، لكن لن نقبل أن يتجاوز “الإسرائيلي” حدود المواجهة المعمول بها حاليًا في ‏الجنوب، فإذا زاد من جرعة اعتداءاته زدنا في ردنا، وإذا أوصل الأمور إلى الأقصى، أوصلناها ‏إلى الأقصى وزيادة".