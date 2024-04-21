العاصمة الباكستانية تتزين بصور الرئيس الإيراني استعدادا لاستقباله الإثنين

وأفادت مصادر إعلامية من إسلام آباد، بانتشار مئات الصور للرئيس الإيراني في الساحات الرئيسية للعاصمة الباكستانية، وأمام القصر الرئاسي ومقر رئيس الحكومة، وأيضا على طريق المطار الدولي وصولا إلى الفنذق الذي سيقيم به السيد رئيسي خلال زيارته التي تستغرق يومين لهذا البلد.

كما انتشرت الأعلام الايرانية والباكستانية في معظم الطرقات والأماكن العامة والساحات داخل إسلام آباد، تجسيدا للعلاقات الوطيدة التي تجمع بين البلدين الجارين الجمهورية الإسلامية الإيرانية وجمهورية باكستان اإاسلامية.

وورد في هذا التقرير أن الحكومة والشعب الباكستانيين يتطلعان إلى توظيف الفرص الكبيرة المترتبة على زيارة الرئيس الإيراني يوم غد الإثنين إلى إسلام آباد، لخدمة الأهداف الاقتصادية والتجارية بين البلدين أكثر فأكثر.

إلى ذلك أصدر العديد من الأحزاب والتيارات السياسية والدينية ونشطاء المجتمع المدني في باكستان، خطابات ترحيب بالرئيس الإيراني والوفد المرافق له؛ مؤكدين أن: المجمع الباكستاني المسلم فخور باستضافة رئيس الشعب الإيراني الشجاع والأبي، الذي يدعم الشعوب المظلومة لاسيما الشعب الفلسطيني المقاوم.