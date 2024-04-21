آلاف الفلسطينيين يشيعون شهداء مخيم نور شمس

العالم – فلسطين المحتلة

وانطلق موكب التشييع من مستشفى الشهيد ثابت ثابت الحكومي وسط التكبيرات والهتافات الغاضبة المنددة بجرائم جيش الإحتلال الإسرائيلي والمطالبة بمحاسبته.

وجاب المشيعون شوارع المدينة باتجاه المخيم وعرجوا على منازل الشهداء في المخيم لإلقاء نظرة الوداع ومن ثم الصلاة على جثامينهم في حديقة العودة قبل مواراتهم الثرى في مقبرة المخيم.

واستنكر المشيعون في كلماتهم "الجرائم والمجازر بحق الشعب الفلسطيني في المخيم"، مؤكدين على "صمودهم ومواصلة النضال نحو طريق الحرية في مواجهة السلطات الإسرائيلية وتحقيق حرية الشعب والأسرى وإقامة الدولة الفلسطينية وعاصمتها القدس".

وعم الإضراب الشامل مدينة طولكرم ومخيماتها وقراها وبلداتها حدادا على أرواح الشهداء.

وظهر اليوم تم تشييع جثمان الطفل قيس فتحي نصر الله (16 عاما) والذي لقي مصرعه خلال اقتحام جيش الاحتلال الإسرائيلي مخيم نور شمس والذي استمر أكثر من 50 ساعة متواصلة، وأسفر عن استشهاد 14 شابا، وارتفع عدد شهداء مخيم نور شمس منذ 7 أكتوبر إلى 56.