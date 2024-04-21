اشادة قائد الثورة بدور القوات المسلحة الايرانية وتحذير هنية الاحتلال من اجتياح رفح

العالم - بانوراما

وفي الملف الاول من برنامج بانوراما، تطرق البرنامج الی تصريحات قائد الثورة الإسلامية آية الله السيد علي خامنئي حيث ثمن أداء القوات المسلحة الإيرانية، والذي برهن قوة إرادة الشعب الإيراني على الساحة الدولية.

وخلال استقباله كبار قادة القوات المسلحة، قال آية الله خامنئي إنّ الإنجازات العسكرية الأخيرة خلقتْ شعوراً بالفخر والاعتزاز تجاه إيران. وأوضح أنّ الموضوع الأساسي لعملية الوعد الصادق هو إظهار قوة إرادة الشعب والقوات المسلحة على الساحة الدولية، مؤكداً على ضرورة مواصلة تحديث الأسلحة ومعرفة أساليب العدو.

في الملف الثاني، تطرق البرنامج الی تصريحات رئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية حيث حذر جيش الاحتلال الإسرائيلي من اجتياح مدينة رفح، مؤكداً أنّ الفصائل الفلسطينية على الأرض في جهوزية تامة.

وأكد هنية أنّ حديث الأميركيين عن الحاجة لرؤية خطط تجنّب حدوث أذًى للمدنيين ما هو إلا عملية خداع.

واتهمتْ حركة حماس واشنطن بالتواطؤ مع الاحتلال والاشتراك في حرب الإبادة من خلال موافقتها على تقديم مساعدات عسكرية وأمنية للكيان الإسرائيلي.

ومنذ أكثر من شهرين، بدأ نتنياهو يلوّح باجتياح رفح، التي نزح إليها أكثر من مليون ونصف مليون فلسطيني بعد أن أثبتتْ التطورات فشل الكيان في تحقيق أهدافه المزعومة في قطاع غزة.

ويقول محلّلون إنّ نتنياهو يسعى لإنشاء منطقة عازلة قرب مستوطنات غلاف غزة، ودفع النازحين للمناطق الغربية بهدف إطالة أمد العدوان والهروب إلى الأمام عبر إحداث المزيد من المجازر بحق الفلسطينيين.

يبث برنامج بانوراما على شاشة العالم، كل ليلة في الساعة 19:30 بتوقيت غرينتش.