رئيسي: "الوعد الصادق" كشفت للعالم مدى هشاشة الكيان الصهيوني المجرم

وفي اجتماع مجلس الوزراء الذي عقد عصر اليوم الأحد قال الرئيس رئيسي: إن تعاظم اقتدار الشعب الإيراني مدعاة لسعادة وبهجة الشعوب المسلمة والحرة في أنحاء العالم؛ ومن نماذج ذلك ابتهاجها وترحيبها بعملية "الوعد الصادق" التي نفذها الحرس الثوري لمعاقبة الكيان الصهيوني قاتل الأطفال.

واستذكر الرئيس رئيسي اليوم الوطني لـ"حرس الثورة الإسلامية" وأشاد بالتضحيات والخدمات التي تقدمها هذه القوة المسلحة على مدى العقود الأربعة الماضية، بمختلف الساحات العسكرية والأمنية، وعملياتها الإغاثية والإنسانية خلال الكوارث الطبيعية إلى جانب تبنيها المشاريع الأعمارية في البلاد.

وأضاف أن: عملية "الوعد الصادق" كشفت للعالم أجمع، مدى هشاشة الكيان الصهيوني المجرم، وبذلك فقد لقيت ترحيب الشعوب المسلمة والحرة في أنحاء العالم، وهي تعبر عن سعادتها وفخرها لتعاظم اقتدار الشعب الإيراني والقوات المسلحة تحت رعاية قائد الثورة الإسلامية الامام الخامنئي (حفظه الله).

ولفت الرئيس الإيراني إلى أن التعاون والتنسيق بين "الميدان والدبلوماسية والإعلام" شكّل أحد المعالم البارزة لعملية الوعد الصادق النوعية، وقال: إن التعاون والتنسيق المطلوب بين القوات المسلحة الإيرانية ووزارة الخارجية ومؤسسة الإذاعة والتلفزيون الوطنية، عزّزا الثقة والأمل في البلاد وبما يستدعي الثناء والتقدير.