عبداللهيان: .الكيان الصهيوني اساس الأزمة في المنطقة

العالم - ايران

وخلال اتصال هاتفي أجرته وزيرة خارجية فنلندا "إيلينا فالتونين" مع وزير الخارجية الإيراني حسين أميرعبد اللهيان، مساء الاحد، تم بحث آخر تطورات العلاقات الثنائية والأوضاع في المنطقة.

واشار امير عبداللهيان، إلى أن إيران لا تسعى إلى التوتر في المنطقة، واعتبر ان اساس الازمة في المنطقة يكمن في اعتداءات وجرائم الكيان الصهيوني في غزة.

وأكد: إن خلق السلام في المنطقة يتطلب اتباع النهج الصحيح وعدم تطبيق إجراءات مزدوجة ومتناقضة، وعلى الجميع أن يحاولوا وقف الحرب في غزة فوراً، وفي هذا الصدد، على بعض الحكومات الأوروبية أيضاً المساهمة في الاستقرار والأمن المستتب في المنطقة ووقف الحرب في غزة، والوقف الفوري لبيع الأسلحة للكيان الإسرائيلي المعتدي والمحتل، المتورط في قتل النساء والأطفال الفلسطينيين.

بدورها صرحت وزير خارجية فنلندا في هذا الاتصال الهاتفي: إن استمرار التوتر في الشرق الأوسط ليس في مصلحة أحد، ونحن ندين أي عمل يهدف إلى زيادة التوتر في المنطقة.

وأضافت إلينا فالتونين: نحن قلقون للغاية بشأن استمرار هذه التوترات في المنطقة، لأننا نعتقد أن أي استمرار للتوتر يمكن أن يزيد من احتمال قتل المدنيين.

كما طالبت جميع الأطراف والجهات الفاعلة بتجنب أي زيادة في التوتر في المنطقة.

وأكدت وزيرة خارجية فنلندا على حاجة المنطقة للسلام والهدوء ، وأشارت إلى المخاوف بشأن ازدياد عدد المدنيين الضحايا في غزة والوضع الإنساني المؤسف فيها واعتبرت ضرورة التوصل إلى وقف إطلاق النار في أسرع وقت ممكن ودون أي شروط مسبقة، من الأولويات الرئيسية لفنلندا.

ودعا الطرفان في هذا الاتصال الهاتفي من جديد الى المزيد من تطوير العلاقات بين البلدين.