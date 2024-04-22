الرئيس الإيراني يتوجه إلى باكستان

العالم - ايران

وسيعقد رئيسي خلال هذه الزيارة التي تستغرق يومين اجتماعا خاصا مع رئيس الوزراء الباكستاني "محمد شهباز شريف".

ومن المقرر أن يعقد الجانبان اجتماعا مشتركا بحضور مسؤولي رفيعي المستوى.

كما سيجتمع رئيسي مع نظيره الباكستاني "آصف علي زرداري" خلال هذه الزيارة.

وسيزور رئيسي بعض المدن الأخرى في هذا البلد ومن المقرر أن يلتقي العلماء والنخب ورجال الأعمال والناشطين الاقتصاديين الباكستانيين.

ومن المقرر أن يزور السيد رئيسي، بعد زيارته لباكستان، سريلانكا، تلبية لدعوة رسمية من نظيره من سريلانكا "رانيل ويكرمسينغه".