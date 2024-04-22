شاهد.. الاتراك يتظاهرون دعما لغزة قبل انطلاق اسطول الحرية 2

العالم - مراسلون

اقوفوا المجازر بغزة ، وتوقفوا عن الصمت ، هي بعض الشعارات التي هتف بها الاف المشاركين في مسيرة شعبية في اسطنبول ، تضامناً مع غزة واستنكاراً لحرب الابادة فيها المستمرة منذ يقرب سبعة اشهر ، المسيرة جابت شوارع المدينة حاملة اعلام فلسطين وشعارات تكشف جرائم الاحتلال

وقال متظاهر تركي "اليوم ترتكب إسرائيل جريمة إبادة جماعية خطيرة في قطاع غزة وتقتل الأطفال والنساء بجرائم قتل مروعة وسط صمت العالم، وللاسف دولنا لا تحرك ساكناً ، لذا نحن هنا لنطالب الجميع بوقف جرائم القتل بغزة وعدم الصمت".

مسيرة اسطنبول اليوم تأتي بالتزامن مع تجهيزات اطلاق اسطول الحرية لكسر حصار غزة، عشرات النشطاء الذين ينوون الابحار نحو غزة شاركوا في المسيرة، مرددين هتافات وشعارات تدعوا لايقاف حرب الابادة والتجويع في غزة وسط دعوات للعالم بحماية الاسطول من التهديدات الاسرائيلية.

وقال ناشط تركي مشارك في اسطول الحرية،رجب سيار، ان "من كل الدنيا اهل الوجدان موجودة هنا وهم يريدون الوصول لغزة لمساعدة اهل غزة وليصل الطعام اطفال غزة ومن يقتل في المستشفيات والمساجد والكنائس وبيوتهم هؤلاء كلهم نحن معهم".

والى جانب التنديد بالمحازر المرتكبة في غزة حضرت دعوات تطالب باستمرار المقاطعة للاحتلال ومصالحه الاقتصادية والسياسية.

ايذانا بانطلاق اسطول الحرية 2 جاءت هذه الجماهير لتشارك في هذه التظاهرة وتعلن رغبتها الانطلاق نحو القطاع لكسر حصاره وهي رسالة واضحة بان الشعوب العربية والاسلامية لن تستكين طالما استمرت حرب الابادة على القطاع.