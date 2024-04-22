شاهد.. ماذا قال القائد "ابو شجاع" عن معركة نورشمس؟

العالم - مراسلون

كالفينيق ينهض أبو شجاع لينجو من موت محقق خطط له الاحتلال مرارا وتكرارا بعد أن اصبح رمزاً من رموز المقاومة وأحد أكبر أهداف بنك الإغتيال الاسرائيلي وبعد اقتحام دموي دام لثلاثة أيام يخرج من بين الجموع في تشييع 14 شهيد ليؤكد ان دمائهم ترسم طريق التحرير .

وقال قائد كتيبة طولكرم، محمد جابر (ابو شجاع)، ان " ان شاء الله على درب الشهداء سائرين ومهما اغتالوا منا ان شاء الله الحالة لن تنتهي ونحن على درب الشهداء حتى النصر. ما حدث انهم اجتاحوا المخيم واستمر لـ50 ساعة وصحيح انه استشهد واصطفى الله من عندنا شهداء لكن الحمد لله انه كان هناك تصدي من المجاهدين ويوجد في صفوف الاحتلال قتلى واصابات ولم يعترف به حتى الان ونحن نتحدى مؤسسات العدو بان يعترف بما جرى في حارة العيادة وحي المجيد"

بعد حزن تكبده أهالي مخيم نور شمس تخرج لهم كتيبتهم في بيان كان لهم كنور الشمس أعاد الأمل لقولبهم.

بيان الكتيبة :" وقد اردينا جنودهم بين قتيل وجريح او فار بهلع وخوف"

يحاول الاحتلال تعويض خسارته بمزيد من الدم والخراب والتدمير لتصبح حياة لا يوجد بها حياة، لكن تأييد المقاومة تأتي على لسان أكثر الناس ألماً في المخيم.

وقالت والدة الشهداء الاربعة خلال الحرب،ام عبد اللطيف، ان "نحن مع المقاومة وان شاء الله لو انا تريني اني استطيع ان انضم للمقاومة سأنضم وبدافع عن الوطن لله تعالى انا اولادي هؤلاء وهبتهم لله تعالى"

غزة صغيرة هكذا يصف الفلسطينيون حال مخيمهم يحاربون لأجل رؤية القدس محررة دون احتلال.