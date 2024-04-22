نتنياهو يتحدى واشنطن.. سأحارب أي عقوبات بكل قوتي!

العالم-فلسطين المحتلة

وفي كلمة له عشية ما يسمى عيد الفصح هاجم نتنياهو واشنطن وقال بشأن العقوبات الأميركية المرتقبة على كتيبة في جيش الاحتلال الصهيوني: "سأدافع بكل ما أوتيت من طاقة عن الجيش، الذي هو جيشنا وعن مقاتلينا. وإذا كان أحد يعتقد أنه يمكنه فرض عقوبات بحق إحدى وحدات الجيش، فإني سأحارب ذلك أيضاً بكافة طاقاتي" حسب تعبيره.

وجاءت كلمة نتنياهو بعد ساعات من توقع 3 مصادر أميركية، بحسب موقع "أكسيوس" الإخباري، السبت، أن يعلن وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن، خلال أيام، عقوبات ضد كتيبة "نيتسح يهودا" التابعة للجيش الصهيوني، بسبب انتهاكاتها لحقوق الإنسان ضد الفلسطينيين.

من جهته، طلب العضو في مجلس الحرب الصهيوني بيني جانتس من بلينكن، خلال اتصال هاتفي، الأحد، "إعادة النظر" في هذه العقوبات المرتقبة، معتبراً أنها "ستضر إلى حد كبير بشرعية إسرائيل الدولية.." حسب تعبيره، زاعماً أنه "لا مبرر لقيام الولايات المتحدة بذلك"، بحسب بيان أوردته صحيفة "تايمز أوف إسرائيل".

وكانت مصادر مطلعة، لم يكشف موقع "أكسيوس" عن هويتها، أشارت إلى أن العقوبات المتوقعة ستمنع الكتيبة وأفرادها من تلقي أي شكل من أشكال المساعدات أو التدريبات العسكرية الأميركية.

وأوضح "أكسيوس"، أن هذه ستكون المرة الأولى التي تفرض فيها الولايات المتحدة عقوبات على وحدة عسكرية إسرائيلية.

ويواجه كيان الاحتلال نداءات عالمية لوقف العدوان على غزة ومعالجة الكارثة التي تسبب فيها في القطاع. وأعلنت الأمم المتحدة أنها ستطلق نداء لجمع 2.8 مليار دولار لمساعدة فلسطينيي غزة، والضفة الغربية المحتلة.