استقبال رسمي للرئيس الإيراني في باكستان.. أهمية توقيت الزيارة؟

العالم - مراسلون

وقال مراسل العالم إن زيارة الرئيس الإيراني إلى إسلامك آباد تعتبر زيارة بالغة الأهمية حيث هي الزيارة الأولى للرئيس الإيراني منذ عقود، وكذلك الزيارة لا تقتصر على جانب واحد من التعاون بل في عدة مجالات، وذلك من خلال الوفد المرافق.

وأضافـ، أن الزيارة ستستمر ثلاثة أيام، حيث سيلتقي السيد رئيسي القادة العسكريين والسياسيين في إسلام آباد ومن ثم ينتقل إلى مدينة كراتشي لإجراء لقاءات اقتصادية مهمة جدا.

وأشار إلى أن الرئيس الإيراني بعد لقاء رئيس الوزراء الباكستاني سيوقع عدة مذكرات تفاهم واتفاقيات في مجالات اقتصادية عدة.