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فيديو خاص: جيش الاحتلال يستهدف مستشفى العودة وسط غزة

الإثنين ٢٢ أبريل ٢٠٢٤ - ٠٨:١٩ بتوقيت غرينتش

نفذ الطيران الإسرائيلي غارات على مخيم البريج ودير البلح وخان يونس في قطاع غزة أسفرت عن عدد من الشهداء والجرحى، كما استهدف المبنى الإداري لمستشفى العودة.

العالم - مراسلون

وقال مراسل العالم في غزة، إن طائرات الاحتلال استهدفت عددا من الفلسطينيين المتواجدين قرب مسجد أبو سليم في وسط دير البلح ما أدى إلى استشهاد ثلاثة فلسطينيين وجرح عددا آخر.

كما استهدفت الغارات الإسرائيلية تجمعا للمدنيين الفلسطيين في بلدة الزوايدة، معظمهم من النساء والأطفال.

ونفذ الطيران الحربي الإسرائيلي غارة جوية استهدف فيها مبنى الإدارة لمستشفى العودة شمال مخيم النصيرات وسط قطاع غزة.

واستشهد 26 فلسطينيا بينهم 13 طفلا وست نساء في قصف إسرائيلي خلال الليل استهدف منزلين بمدينة رفح جنوب قطاع غزة.

وأسفرت الغارة الأولى عن استشهاد رجل وزوجته وطفلهما البالغ من العمر ثلاث سنوات. وقال المستشفى الكويتي الذي استقبل الجثث، إن المرأة كانت حاملا وتمكن الأطباء من إنقاذ طفلها.

وأسفرت الغارة الثانية عن استشهاد 17 طفلا وامرأتين، جميعهم من نفس العائلة، ويواصل المسعفون البحث عن مفقودين تحت الأنقاض حيث تم انتشال أربعة شهداء.

المزيد من التفاصيل في الفيديو المرفق..

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