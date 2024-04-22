الضفة الغربية على صفيح ساخن.. ماذا يحدث؟

العالم - خاص بالعالم

الضفة الغربية على صفيح ساخن، وقوات الاحتلال تواصل اعتداءاتها على مختلف مدن وبلدات الضفة والقدس المحتلتين، بالتوازي مع القصف المستمر على المدنيين في قطاع غزة.



وواصل الكيان الإسرائيلي اقتحاماته ومداهماته منذ الساعات الأولى من اليوم، حيث أصيب مواطنون بجروح واعتقل آخرون – فجر الاثنين- خلال حملة دهم نفذتها قوات الاحتلال الإسرائيلي في أرجاء متفرقة من الضفة الغربية المحتلة.



واقتحمت قوات خاصة تابعة لجيش الاحتلال مدينة طوباس بالضفة الغربية، ودفعت بتعزيزات عسكرية كبيرة باتجاه المدينة.



وعلى إثر ذلك، سمعت أصوات انفجارات واشتباكات مع جيش الاحتلال بعد اقتحام قوات خاصة من جيش الاحتلال لمدينة طوباس إلى ذلك دفعت قوات الاحتلال بتعزيزات نحو بلدة ميثلون جنوب جنين وحاصرت منزلا واعتقلت شابا هناك.



وفي نابلس، أصيب شاب برصاص قوات الاحتلال خلال اقتحام مخيم بلاطة شرق نابلس. واقتحمت قوات الاحتلال، معززة بعدد من الدوريات والآليات المصفحة والجرافات العسكرية مخيم بلاطة، وسط إطلاق كثيف للرصاص وسماع دوي انفجارات.



وفي الخليل، اقتحمت قوات الاحتلال، فجر الاثنين، بلدة بيت أمر وسط اندلاع مواجهات.



وأفادت مصادر محلية باندلاع مواجهات بين الشبان وقوات الاحتلال عند حاجز مخيم شعفاط، ما أسفر عن اصابة شاب برصاص الاحتلال في القدم.



من جهة أخرى، أصيب مستوطنون بجروح بعملية دهس وقعت في موقعين منفصلين غربي القدس المحتلة.



وقالت المصادر العبرية إن المنفذين انسحبا، في حين عثر على بندقية في أحد الموقعين. ووفق وسائل إعلام عبرية؛ فإن العملية وقعت في الحي الاستيطاني المسمى “روميما” غربي مدينة القدس، قرب المحطة المركزية للحافلات، لتعلن لاحقا عن اعتقال المنفذين.



إلى ذلك أعلنت شرطة الاحتلال أنها ستنشر ثلاثة آلاف شرطي يوميا في أنحاء مدينة القدس تزامنا مع بدء ما يسمى بـ 'عيد الفصح اليهودي'.



وقالت مصادر خبرية، إن الاحتلال يعزز وجوده بالقدس لتأمين احتفالات عيد الفصح وأظهرت مشاهد مستوطنين يواصلون اقتحام المسجد الأقصى المبارك ويؤدون طقوساً تلمودية فيه، كما نشرت مقاطع توثق تضييقات الاحتلال على الأهالي وعرقلة دخولهم إلى المسجد الأقصى المبارك، كما أظهرت الصور تجمعات المستوطنين قرب حائط البراق صباح اليوم.