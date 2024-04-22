خلال حملة دهم.. إصابات واعتقالات باقتحام الاحتلال مدنا بالضفة

العالم - فلسطين المحتلة

وحسب "المركز الفلسطيني للإعلام"، اصيب في نابلس، شاب برصاص قوات الاحتلال خلال اقتحام مخيم بلاطة شرق نابلس، فيما أفاد الهلال الأحمر الفلسطيني أن طواقمه نقلت شابا إلى المستشفى مصابا برصاص الاحتلال بالقدم خلال اقتحام قوات الاحتلال لمخيم بلاطة.

كما اعتقلت قوات الاحتلال خمسة مواطنين وهم الأشقاء زكريا وحسن وادهم ونور بنهجاوي، وعبد الطيراوي، واقتحمت، معززة بعدد من الدوريات والآليات المصفحة والجرافات العسكرية مخيم بلاطة، وسط إطلاق كثيف للرصاص وسماع دوي انفجارات.

وذكرت مصادر محلية أن قوات الاحتلال انتشرت بشكل مكثف في شارع السوق في المخيم، وفي حارات: الطيراوية، والبيزو شرايعة، وحسام خضر، أبو عرب، الى جانب حارة الحشاشين، وسماع أصوات اشتباك وانفجارات وإطلاق نار كثيف، في المقابل، تصدت المقاومة لقوات الاحتلال وتدور اشتباكات عنيفة في المخيم، واستهدفتها بعبوة ناسفة محلية الصنع.

وفي الخليل، اقتحمت قوات الاحتلال، فجر الاثنين، بلدة بيت أمر وسط اندلاع مواجهات، وأفادت مصادر محلية باندلاع مواجهات مع قوات الاحتلال التي اقتحمت العديد من أحياء البلدة، ونفذت عمليات دهم وتفتيش واسعة طالت منازل ومصالح تجارية وتفتيشها وتوقيف مواطنين والاعتداء عليهم، ما أدى الى اندلاع مواجهات مع مجموعات من الشبان أطلقت خلالها قوات الاحتلال الرصاص الحي وقنابل الغاز والقنابل الصوتية أسفرت عن إصابات بالاختناق.

واقتحمت قوات الاحتلال منزل المواطن، خالد ابو ماريا، واعتدت بالضرب على أفراد العائلة، وألحقت أضرارا بمحتويات المنزل خلال عملية التفتيش، كما اعتقلت قوات الاحتلال المواطنين عبد الكريم العجلوني وإيهاب برقان، من جبل جوهر في الخليل، وفي جنين، اعتقلت قوات الاحتلال، صباح اليوم، أربعة شبان من ميثلون واقتحمت عدة بلدات جنوب المحافظة.

وقالت مصادر محلية: إن قوات الاحتلال اعتقلت الشقيقين محمود وكايد بسام نعيرات، أيهم جهاد نعيرات، ويزن لؤي نعيرات بعد تسلل وحدات خاصة إلى البلدة ومحاصرة منازلهم بحماية قوات كبيرة من جيش الاحتلال، مضيفة، أن تلك القوات اقتحمت بلدات عرابة، يعبد الزبابدة وسيلة الظهر.

وفي القدس المحتلة، أصيب شاب برصاص قوات الاحتلال، الليلة الماضية، في مخيم شعفاط، وأفادت مصادر محلية باندلاع مواجهات بين الشبان وقوات الاحتلال عند حاجز مخيم شعفاط، ما أسفر عن اصابة شاب برصاص الاحتلال في القدم، ونقل الى أحد المراكز الطبية لتلقي العلاج.

وفي رام الله، اعتقلت قوات الاحتلال، أربعة مواطنين من قريتي بيت سيرا وخربا المصباح غرب رام الله.

وأفادت مصادر محلية أن قوات الاحتلال اقتحمت بيت سيرا واعتقلت المواطنين محمد سلامة أبو حشيش (45 عاما)، ونمر محمود نمر خطاب (25 عاما) بعد مداهمة منزليهما، كما اعتقلت محمد ناصر هبل (23 عاما)، ويزن كايد نمر بعد مداهمة منزليهما في خربثا المصباح.

والليلة الماضية، أصيب 6 مواطنين بالرصاص الحي، جراء اعتداء قوات الاحتلال والمستوطنين على بلدة برقا، شرق رام الله.

وأفادت وزارة الصحة بإصابة خطيرة في الصدر، وأدخل لغرف العمليات، وبإصابتين بجروح متوسطة في الصدر، ومثلهما بجروح متوسطة في الأطراف السفلية، وبإصابة واحدة طفيفة في الأطراف العلوية.

وقال رئيس مجلس قروي برقا صايل كنعان: إن المستوطنين هاجموا القرية من الجهتين الشمالية والغربية، وأحرقوا حظيرة أغنام تعود للمواطن نظام علي معطان، وحاولوا إحراق منزله، كما حاولوا اقتحام منزل في الجهة الشمالية، ومنازل أخرى في الجهة الغربية من القرية، وأطلقوا الرصاص الحي صوب المواطنين.

وأشار إلى أن قوات الاحتلال أطلقت الرصاص وقنابل الصوت، والغاز السام المسيل للدموع صوب الأهالي ومنعتهم من إخماد الحريق، كما منعت طواقم الدفاع المدني من الوصول إلى المكان، فيما هاجم مستوطنون المواطنين الذين تمكنوا من الوصول للحريق وحاصروهم.

وتتعرض قرية برقا لاقتحامات متكررة من المستوطنين، بحماية قوات الاحتلال، يتخللها إطلاق الرصاص الحي صوب المواطنين والاعتداء على ممتلكاتهم.

وفي قلقيلية، اعتقلت قوات الاحتلال المُسن محمد رجب الأقرع بعد اقتحام منزله في المدينة، أما في طوباس، فقد اندلعت اشتباكات مسلحة بعد اقتحام قوات الاحتلال المدينة.

وأفادت مصادر محلية أن قوات الاحتلال اعتقلت الشاب محمد محمود سليمان فقها.