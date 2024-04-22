الرئيس رئيسي: العلاقات بين ايران وباكستان تاريخية

العالم - ايران

وفي مؤتمر صحفي مشترك مع رئيس الوزراء الباكستاني محمد شهباز شريف، قدم السيد رئيسي شكره لباكستان حكومة وشعبا لحسن الضيافة معربا عن ارتياحه لزيارة مدينة اسلام اباد الجميلة وقال، ابلغ تحيات قائد الثورة الاسلامية والشعب الايراني للشعب الباكستاني.

واضاف اقدم تحياتي للشعب الباكستاني الذين قاموا بالدفاع عن القيم الاسلامية و قدموا دعما للمظلومين في فلسطين وغزة و يدعمون الحق والعدالة كما خرجوا الى الشوارع واطلقوا شعارات لحرية القدس.

وتابع ان المنظمات الدولية التي تتشدق بحقوق الانسان فقدت فاعليتها وهو ما يحزن شعوب العالم اليوم ملفتا ان مجلس الامن الدولي لا يقوم بواجباته ويئس شعوب العالم من هذه المنظمات.

العلاقات بين ايران وباكستان تاريخية وعريقة

ووصف رئيس الجمهورية العلاقات بين ايران وباكستان بانها علاقات لا يمكن ان تنقطع وانها تفوق العلاقات بين بلدين جارين كونها علاقات عريقة وحضارية ذات طابع ديني وعقائدي .

وفيما اكد على ضرورة تعزيز العلاقات بين ايران وباكستان في كافة المجالات السياسة و التجارية والثقافية، اضاف هناك امكانيات كبيرة تتمتع بها ايران وباكستان وتبادل هذه الامكانيات من شأنه ان يخدم مصالح البلدين مصرحا: اننا وخلال اجتماعاتنا مع رئيس الوزراء والحكومة الباكستانية قررنا النهوض بمستوى هذه العلاقات في المجالات السياسية والاقتصادية و الثقافية ومجالات اخرى.

لدى ايران و باكستان مواقف مشتركة لمحاربة الارهاب

واستطرد رئيس الجمهورية: ان لدى ايران وباكستان مواقف مشتركة لمحاربة الارهاب وانهما عازمتان على محاربة الجرائم المنظمة والمخدرات وانعدام الامن وباختصار ان دعم حقوق الانسان يشكل محور التعاون بين طهران واسلام اباد على الاصعدة الثنائية والاقليمية والدولية.

وفيما اشار الى استمرار التعاون بين الحكومتين الايرانية والباكستانية قال: ان هذا التعاون قد لا يروق للبعض وهذا لا يهمنا بل المهم هو استمرار هذا التعاون والنهوض به.

واضاف الرئيس الايراني ان مستوى العلاقات الاقتصادية والتجارية بين ايران وباكستان ليس مقنعا، معلنا اننا قررنا تعزيز هذه العلاقات لزيادة قيمتها 10 مليار دولار في الخطوة الاولى.

الحدود المشتركة بين ايران و باكستان فرصة للبلدين

وقال ان الحدود المشتركة بين ايران وباكستان تشكل فرصة لهما لاستخدامها لضمان مصالح الشعبين الايراني والباكستاني مشيرا الى زيارته التفقدية والقصيرة لهذه الحدود برفقة رئيس الوزراء الباكستاني واكد على ضرورة اتخاذ مثل هذه الخطوات لتحسين وتعزيز رفاهية الشعبين الايراني والباكستاني.

من جانبه قال رئيس الوزراء الباكستاني شهباز شريف خلال هذا المؤتمر الصحفي المشترك، ان هذه هي اول مرة يزور فيها مسؤول رفيع المستوى باكستان بعد انتخاب الحكومة الجديدة الباكستانية معتبرا هذه الزيارة فخرا لبلاده.

شهباز شريف يشيد بدعم قائد الثورة الاسلامية لكشمير

واضاف شريف ان باكستان وايران اعربتا عن قلقهما للاوضاع في غزة وقتل اهاليه واجرتا محادثات بهذا الخصوص وانهما تنددان بـالاجرام الصهيوني مضيفا اننا ندعو دول العالم لوضع حد للحرب في غزة.

وتابع رئيس الوزراء الباكستاني: يجب تقديم حل دائم للقضية الفلسطينية معلنا ان بلاده لا تقدم دعما مشروطا لفلسطين بل انها تواصل التعاون مع ايران حتى تشكيل دولة فلسطينية عاصمتها القدس.

واشاد بموقف قائد الثورة الاسلامية في ايران المتمثل في دعم حق التحرير للشعب في كشمير.

ووصل رئيس الجمهورية السيد ابراهيم رئيسي، صباح اليوم الإثنين إلى باكستان على رأس وفد رفيع المستوى من المسؤولين الاقتصاديين والسياسيين .

يذكر ان هذه هي أول زیارة خارجية للرئيس رئيسي في عام 2024 وأول استضافة في إسلام آباد لمسؤول أجنبي رفيع المستوى منذ تولي "شهباز شريف" منصبه كرئيس لحكومة باكستان.