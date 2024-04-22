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شاهد/حاخام صهيوني: لا مكان لنا للهروب الا البحر!

الإثنين ٢٢ أبريل ٢٠٢٤ - ٠١:٢٠ بتوقيت غرينتش

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو للحاخام الصهيوني "هاراف شاولوف" الذي يقول ان الصهاينة محاصرون في فلسطين المحتلة ولا مكان لهما للهروب الا البحر.

العالم- فلسطين المحتلة

واضاف االحاخام الإسرائيلي في الفيديو انه "سمع من الكثير من ضباط الجيش الاسرائيلي وبعض قادة الاحتلال أن ايران تدير كل جبهات الحرب مع "تل ابيب" من سوريا وحزب الله وغزة، وحدود الأردن" ولذلك نحن محاصرون ولا مكان لنا للهروب الا البحر.

وتابع : "هناك حرب سرية جارية الآن مع إيران وهي وشك أن تشتعل في أي لحظة..أضخم الحروب بين إيران واسرائيل لأن ايران تدير كل الجبهات من سوريا وحزب الله وغزة، وحدود الأردن.. نحن محاصرون ولا مكان لنا للهروب ".

واكد : نحن لسنا في زمن المعجزات وانشقاق البحر إلى 12 طريقا ولا حيلة لنا الا الدعاء. (في إشارة إلى ضرب النبي موسى عليه السلام البحر بعصاه وانشقاق 12طريقا.

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