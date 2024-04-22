فيديو خاص: صحفي يكشف كواليس مهمة عن زيارة رئيسي لباكستان!!

العالم - خاص بالعالم

واوضح: تم عقد لقاء مطول مع رئيس الوزراء الباكستاني شهباز شريف ومن ثم تم توقيع ثلاث اتفاقيات وخمس مذكرات تفاهم في مجالات مختلفة.

واضاف مراسلنا: هذه الزيارة تعتبر واحدة من اهم الزيارات المتبادلة بين الجانبين الباكستاني والايراني نظرا لما تحمله من اهمية بالغة سواء على مستوى التوقيت وعلى مستوى ما تتناول من ملفات مهمة.

واشار الى ان باكستان تعيش حاليا واقعا اقتصاديا صعبا للغاية وتعتبر هذه الزيارة واحدة من المفاتيح الاقتصادية التي تستند عليها باكستان للخروج من ازمتها.

وتابع مراسل قناة العالم: كما ان ايران تعول على هذه الزيارة لكي يتقدم البلدان بمستوى التبادل التجاري، واقد اعلن الرئيس رئيسي في مؤتمر صحفي رفع مستوى التبادل التجاري الى عشرة مليارات دولار في مرحلة اولى.

واكد ان الشعبين والبلدين مصران على زيادة هذا التعاون التجاري ليرفع من مستوى الازدهار بين البلدين وايضا على مستوى المنطقة.

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