ايران تفوز على الكويت في كاس امم آسيا لكرة الصالات

العالم - ايران

وفي هذه المباراة التي جرت عصر الاثنين ضمن اطار الجولة الثالثة والاخيرة من دوري المجموعات في المجموعة الرابعة، سجل اهداف ايران علي اكرمي (د8) وسالار آقابور (د17) وسعيد احمد عباسي (د20 و 33).

وبهذا الفوز ارتفع رصيد ايران الى 9 نقاط في صدارة المجموعة وكانت قد فازت في الجولة الاولى على افغانستان 3-1 وفي الجولة الثانية على البحرين 5-3 .

وستلاقي ايران قرغبزيا يوم غد الاربعاء في اطار مباريات الدور ربع النهائي للبطولة.

وفي مباراة اخرى من المجموعة ذاتها فازت افغانستان على البحرين 3-2 لترفع رصيدها الى 4 نقاط وتتاهل الى الدور ربع النهائي بعد ان احتلت المركز الثاني بفارق الاهداف عن الكويت.

وتعتبر ​​بطولة كأس أمم آسيا لكرة الصالات 2024 بمثابة تصفيات لبطولة كأس العالم في أوزبكستان، حيث تتاهل المنتخبات الأربعة الأولى في البطولة الاسيوية إلى المونديال.