شهيد في اريحا وزوارق الاحتلال وغاراته تستهدف شواطئ غزة وشمالها

العالم - فلسطين المحتلة

وحسب "وكالة اانباء والمعلومات الفلسطينية (وفا)"، أعلن مدير مستشفى أريحا الحكومي، عن استشهاد الشاب شادي عيسى جلايطة (44 عاما)، وهو أب لثلاثة ابناء، . برصاص الاحتلال في أريحا.

وقال مراسل (وفا)، إن الشهيد شادي، هو شقيق الأسير فادي جلايطة (46 عاما)، الذي دخل الأربعاء الماضي، عامه الـ24 في سجون الاحتلال الإسرائيلي، علما أنه محكوم بالسجن مدة 25 عاما، وتوفي والده وهو بالسجن.

كما أصيب مواطنان برصاص قوات الاحتلال، خلال اقتحامها مخيمي عقبة جبر، وعين السلطان، جنوب وشمال مدينة أريحا، وقرية الديوك الفوقا وعدة أحياء في المدينة.

وأفادت مصادر صحية بإصابة فتى في مخيم عقبة جبر، برصاصة في الصدر، ووصفت اصابته بالخطيرة ونقل الى مستشفى رام الله الحكومي، وبإصابة ثانية في الركبة وصلت الى مستشفى أريحا الحكومي.

وقالت مصادر محلية، إنه جرى اقتحام المخيمين بالتزامن من قبل قوات الاحتلال التي داهمت وفتشت عددا من المنازل.

واندلعت مواجهات واشتباكات متفرقة بين قوات الاحتلال ومجموعات من المواطنين، وسط دعوات عبر مكبرات المساجد للتصدي لعمليات الاقتحام الاسرائيلية للمخيمين.

وأفادت مصادر أمنية في غرفة العمليات المشتركة بأريحا لـ"وفا"، بإعتقال قوات الاحتلال عضو حركة "فتح" في منطقة عين السلطان التنظيمية، خميس أبو داهوك، من مخيم عين السلطان.

في اليوم 200 للعدوان.. الاحتلال يستهدف شواطئ غزة وسلسلة غارات شمال القطاع

ونقلت (وفا) عن مراسلها قوله، إنه بعد مئتي يوم من العدوان الاسرائيلي، قصفت زوارق الاحتلال الحربية شواطئ منطقتي الزوايدة ودير البلح وسط قطاع غزة.

كما أطلقت الزوارق الحربية الاسرائيلية قذائفها باتجاه شاطئ النصيرات وسط قطاع غزة.

واستهدفت مدفعية الاحتلال شمالي مخيم النصيرات وسط قطاع غزة، بينما أغارت الطائرات الحربية على شارع الثلاثيني وسط مدينة غزة.

وشهدت مناطق شمال غزة، ومدينة خان يونس جنوبي القطاع، سلسلة غارات عنيفة من طائرات الاحتلال.

وكانت قوات الاحتلال الإسرائيلي قصفت، مساء الإثنين، عدة مناطق في قطاع غزة، حيث أفاد مراسل (وفا) بأن قوات الاحتلال توغلت في بلدة بيت حانون شمال القطاع، من عدة محاور وسط إطلاق نار، فيما قصفت مدفعيتها محيط مراكز الإيواء في شارع زمو بالبلدة.

وأضاف أن مدفعية الاحتلال استهدفت شارع الشيماء في بيت لاهيا شمال غزة، فيما أطلقت الآليات العسكرية والطائرات المُسيرة النار صوب المغراقة والزهراء وسط القطاع.

وكان جهاز الدفاع المدني بقطاع غزة أعلن في بيان، ارتفاع حصيلة الجثث المكتشفة إلى 283، في مقبرة جماعية اكتشفت السبت في مستشفى "ناصر" بمدينة خان يونس جنوب القطاع، الذي انسحب منه الجيش الإسرائيلي بعد انتهاكات واسعة.

وارتفعت حصيلة الشهداء في قطاع غزة إلى34151 شهيدا، و77084 مصابا أغلبيتهم من الأطفال والنساء، منذ بدء عدوان الاحتلال الإسرائيلي في السابع من تشرين الأول/أكتوبر الماضي.

الاحتلال يقتحم البلدة القديمة في مدينة نابلس

كما اقتحمت قوات الاحتلال الاسرائيلي، فجر اليوم الثلاثاء، البلدة القديمة في مدينة نابلس.

وافادت مصادر أمنية، بأن عددا من آليات الاحتلال اقتحمت البلدة القديمة في نابلس ومحيطها، وانتشرت في عدة حارات داخل البلدة، والسوق الشرقي دون أن يبلغ عن اعتقالات.