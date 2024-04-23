ساندرز: الأميركيون مشمئزون من نتنياهو + فيديو

العالم - الأميركيتان

وكان الرئيس الأميركي جو بايدن قد التقى أوكاسيو كورتيز وكذلك عضوي مجلس الشيوخ بيرني ساندرز وإد ماركي بعد عودتهم من فعالية تخص (يوم الأرض) حضروها جميعا في فرجينيا.

وقال ساندرز: "أتطلع لطرح تعديلات تشريعية لخفض مليارات من التمويل العسكري الهجومي لإسرائيل".

وأضاف: "استطلاعات الرأي تظهر اشمئزاز الأميركيين من آلة نتنياهو الحربية والكارثة الإنسانية بغزة".

هذا واعتقلت الشرطة عشرات المحتجين المؤيدين للفلسطينيين في جامعتي ييل في كونيتيكت ونيويورك في مانهاتن أمس الاثنين مع استمرار تردد صدى حرب الإبادة على غزة في حُرم الجامعات الأمريكية.

وجاءت الاعتقالات بعد ساعات من إلغاء جامعة كولومبيا حضور الطلاب لتهدئة التوتر في حرمها الجامعي بنيويورك بعد أن سمحت إدارة الجامعة للشرطة بإخلاء مخيم نصبه طلاب احتجاجا على العدوان الصهيوني على غزة.

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وأظهرت مقاطع مصورة بثتها مواقع للتواصل الاجتماعي محتجين أوقفوا أمس حركة المرور في حرم جامعة ييل في نيو هيفن بكونيتيكت، مطالبين الجامعة بسحب استثماراتها من الشركات المصنعة للأسلحة العسكرية.

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وذكر موقع ييل ديلي نيوز الإخباري الذي يديره طلاب أن الشرطة اعتقلت أكثر من 45 محتجا. ولم يرد مسؤولو جامعة ييل على طلبات التعليق.

وفي نيويورك، تحرك الضباط لتفريق حشد جامعة نيويورك بعد وقت قصير من حلول الظلام، حيث تحدى مئات المتظاهرين لساعات تحذيرات الجامعة بأنهم سيواجهون عواقب إذا لم يخلوا الساحة التي تجمعوا فيها. وأظهر مقطع مصور نُشر على وسائل التواصل الاجتماعي الشرطة وهي تزيل الخيام في مخيم المتظاهرين.