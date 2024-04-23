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إيران وباكستان توقعان وثيقتي تعاون في مجال القانون والعدالة

إيران وباكستان توقعان وثيقتي تعاون في مجال القانون والعدالة
الثلاثاء ٢٣ أبريل ٢٠٢٤ - ١١:٣٦ بتوقيت غرينتش

إلتقى وزير العدل الإيراني أمين حسين رحيمي خلال زيارته إلى باكستان، نظیره الباکستاني وتمخض اللقاء عن توقيع وثيقتي تعاون في مجال القانون والعدالة.

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وعلى هامش اللقاء ومناقشة الوفدين السياسي والاقتصادي رفيعي المستوى من البلدين، وقعا رحيمي ونظيره الباكستاني نذير تارر على وثيقتين المساعدة القانونية المتبادلة في الشؤون المدنية والتجارية ومذكرة تفاهم حول التعاون القانوني بين إيران وباكستان بحضور الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي ورئيس وزراء باکستان شهباز شريف.

ووصل الرئيس الإيراني صباح الإثنين، إلى باكستان على رأس وفد رفيع المستوى من المسؤولين الاقتصاديين والسياسيين.

وعقب مراسم الاستقبال الرسمية التي أقيمت على شرف الرئيس الإيراني برعاية رئيس وزراء باكستان، عقد أعضاء الوفد الإيراني رفيع المستوى اجتماعا مشتركا مع نظرائهم الباكستانيين، لمناقشة القضايا التي تهم البلدين؛ حيث جرى التوقيع على مذكرات للتفاهم بهدف توسيع التعاون الثنائي بمختلف المجالات.

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