العالم – العين الإسرائيلية

ورصد برنامج"العين الاسرائيلية"، فشل العدوان على قطاع غزة في تحقيق أهدافه وتراجع حظوظ التوصل لابرام صفقة لتبادل الاسرى فضلا عن العقوبات التي تعتزم الولايات المتحدة الامريكية فرضها على كتيبه "نيتسح يهودا".

وألقى البرنامج الضوء على إيهود أولمرت رئيس الحكومة الصهيونية السابقة الذي كذّب إدعاءات جيش الاحتلال باسقاط 99% من المسيّرات والصواريخ الايرانية، وكشف ان ما تم اعتراضه كان بنسبه 75% ولولا دفاعات أمريكا وبريطانيا وفرنسا لكانت لكارثة.

وفيما يتعلق برئيس الحكومة الصهيونية السابقة الذي يكذب الناطق باسم جيش الاحتلال الاسرائيلي والذي كان قد تحدث عن إسقاط 99% من المسيرات والصواريخ الايرانية وما يعنيه هذا التكذيب، أوضح نبيه عواضه المتابع للشأن الاسرائيلي انه يمتلك معطيين أساسيين، الاول له علاقة بشخصية الناطق بلسان الجيش لانه دائما يتهم بأنه كاذب ولا يقول الحقيقة حيث شاهدناه في غزة ماذا يقول، وحتى هذه الانتقادات كانت انتقادات إسرائيلية.

ولفت عواضة إلى أن الكلام الذي يصدر عنه كناطق باسم الجيش وكانت دائما الوقائع تخالف ذلك، وأما المسألة الثانية لها علاقة بالمعلومات التي يملكها ايهود أولمرت لأنه كان رئيسا سابقا للوزراء ولديه شبكة قوية من العلاقات داخل المؤسسة الأمنية والعسكرية ويحكى انه سوف يعود الى السياسة مرة ثانية.

وناقش البرنامج الهجوم الايراني على الكيان الاسرائيلي الذي بات الحديث فيه متصاعدا، فيما يتعلق بما يسميه الخبراء الصهاينة "خطر ايران" الذي جعل من الاسرائيليين في موقع الخوف مع نجاحها في إمطار الكيان بمئات المسيرات والصواريخ وإصابة اهداف حيوية.

وتطرق البرنامج الى الخبر البارز الذي تصدّر الساحة الاسرائيلية الداخلية رئيس الاستخبارات العسكرية الاسرائيلية"أهارون حليفا" رئيس أمان يستقيل من منصبه على خلفية الفشل في معركة طوفان الاقصى.

ضيف البرنامج:

-المتابع للشان الاسرائيلي نبيه عواضة

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