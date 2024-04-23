'مادورو' يعلق على قرار التمويل الأمريكي لـ'إسرائيل' وأوكرانيا وتايوان

العالم - الأميركيتان

ونقلت وكالة أنباء "نوفوستي" الروسية اليوم الثلاثاء، عن مادورو، قوله: "لدى الولايات المتحدة 50 ولاية 21 منها تنتج أسلحة". ولفت إلى أن مبلغ الـ95 ملياراً الذي أقره مجلس النواب الأمريكي مؤخراً لن يستخدم لصالح شعب أوكرانيا ولا لإنهاء الإبادة الجماعية ضد شعب فلسطين ولا للتنمية، فكل ما يريده الأمريكيون هو تطوير صناعة الأسلحة لديهم.. ما يفعلونه "غير أخلاقي".

وتساءل مادورو.. "لماذا لا توافق الولايات المتحدة كإجراء طارئ على تخصيص 95 ملياراً لإنهاء الهجرة من أمريكا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي وضمان التنمية القوية لبلداننا، إنهم لا يخصصون دولاراً واحداً للتنمية لكنهم يوافقون على 95 مليار دولار للحرب، والسبب أن الحرب تمثل أعمالاً تجارية كبيرة لهم". وكان مجلس النواب الأمريكي قد وافق مؤخراً على مشروع قانون بشأن مساعدات إضافية لأوكرانيا وكيان العدو الصهيوني.