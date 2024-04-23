إفتتاح مركز ايران التجاري المتخصص بصناعات البناء والتشييد في العراق

العالم – إيران

وقد أقيم حفل افتتاح المركز التجاري المتخصص في صناعة البناء والتشييد الإيرانية في مدينة كلار، بمنطقة كردستان العراق، بحضور القنصل العام للجمهورية الإسلامية الإيرانية في السليمانية محمد محموديان.

كما حضر هذا الحفل بعض مسؤولي الحكومة المحلية بينهم محافظ كرميان في كردستان الشيخ جلال، بالإضافة إلى ممثلين عن القطاع الخاص ونشطاء قطاع البناء.

وفي هذا الحفل أشار محموديان إلى قدرات إيران وإمكانياتها الاستثنائية في مجال البناء، معربا عن أمله في أن يكون إنشاء هذا المركز جسرا للقضاء على الوسطاء وتوريد البضائع الإيرانية بشكل مباشر إلى السوق العراقية بجودة عالية وأسعار مقبولة ومناسبة.

ويخوّل هذا المركز التجاري المتخصص، الذي يقع في السوق الرئيسي لمدينة كلار، المصنعين الإيرانيين القادرين في مجال البناء تقديم منتجاتهم للمتقدمين بشكل دائم.