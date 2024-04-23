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بحضور القنصل العام الإيراني في السليمانية..

إفتتاح مركز ايران التجاري المتخصص بصناعات البناء والتشييد في العراق

إفتتاح مركز ايران التجاري المتخصص بصناعات البناء والتشييد في العراق
الثلاثاء ٢٣ أبريل ٢٠٢٤ - ١١:٥٩ بتوقيت غرينتش

رعا القنصل العام للجمهورية الإسلامية الإيرانية في السليمانية في منطقة كردستان العراق حفل افتتاح المركز التجاري المتخصص في صناعة البناء والتشييد الإيرانية في العراق.

العالمإيران

وقد أقيم حفل افتتاح المركز التجاري المتخصص في صناعة البناء والتشييد الإيرانية في مدينة كلار، بمنطقة كردستان العراق، بحضور القنصل العام للجمهورية الإسلامية الإيرانية في السليمانية محمد محموديان.

كما حضر هذا الحفل بعض مسؤولي الحكومة المحلية بينهم محافظ كرميان في كردستان الشيخ جلال، بالإضافة إلى ممثلين عن القطاع الخاص ونشطاء قطاع البناء.

وفي هذا الحفل أشار محموديان إلى قدرات إيران وإمكانياتها الاستثنائية في مجال البناء، معربا عن أمله في أن يكون إنشاء هذا المركز جسرا للقضاء على الوسطاء وتوريد البضائع الإيرانية بشكل مباشر إلى السوق العراقية بجودة عالية وأسعار مقبولة ومناسبة.

ويخوّل هذا المركز التجاري المتخصص، الذي يقع في السوق الرئيسي لمدينة كلار، المصنعين الإيرانيين القادرين في مجال البناء تقديم منتجاتهم للمتقدمين بشكل دائم.

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