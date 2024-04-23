منتخب إيران لكرة القدم يلتقي هونغ كونغ وأوزبكستان في يونيو المقبل

العالم – إيران

وسيواجه المنتخب الإيراني لكرة القدم منتخب هونغ كونغ في الأسبوع الخامس من تصفيات كأس العالم 2026.

وبحسب إعلان الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، فإن هذه المباراة ستقام يوم الخميس 6 من يونيو الساعة 15:30 بتوقيت طهران على ملعب هونغ كونغ.

كما سيواجه المنتخب الإيراني لكرة القدم منتخب أوزبكستان في المباراة الأخيرة من تصفيات كأس العالم 2026، يوم الثلاثاء 11 يونيو المقبل. وستقام هذه المباراة على ملعب آزادي في طهران الساعة 20:30.

ويتصدر المنتخب الإيراني لكرة القدم حاليا المجموعة الخامسة من هذه المنافسات برصيد 10 نقاط وبفارق أهداف أفضل من منتخب أوزبكستان، حیث أصبح صعوده إلى المرحلة التالية حتميا.