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في تصفيات كأس العالم 2026

منتخب إيران لكرة القدم يلتقي هونغ كونغ وأوزبكستان في يونيو المقبل

منتخب إيران لكرة القدم يلتقي هونغ كونغ وأوزبكستان في يونيو المقبل
الثلاثاء ٢٣ أبريل ٢٠٢٤ - ٠١:١٢ بتوقيت غرينتش

أعلن الاتحاد الآسيوي لكرة القدم عن موعد مباراتي المنتخب الإيراني لكرة القدم مع هونغ كونغ وأوزبكستان ضمن تصفيات كأس العالم.

العالمإيران

وسيواجه المنتخب الإيراني لكرة القدم منتخب هونغ كونغ في الأسبوع الخامس من تصفيات كأس العالم 2026.

وبحسب إعلان الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، فإن هذه المباراة ستقام يوم الخميس 6 من يونيو الساعة 15:30 بتوقيت طهران على ملعب هونغ كونغ.

كما سيواجه المنتخب الإيراني لكرة القدم منتخب أوزبكستان في المباراة الأخيرة من تصفيات كأس العالم 2026، يوم الثلاثاء 11 يونيو المقبل. وستقام هذه المباراة على ملعب آزادي في طهران الساعة 20:30.

ويتصدر المنتخب الإيراني لكرة القدم حاليا المجموعة الخامسة من هذه المنافسات برصيد 10 نقاط وبفارق أهداف أفضل من منتخب أوزبكستان، حیث أصبح صعوده إلى المرحلة التالية حتميا.

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