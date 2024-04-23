أحمديان: وحشية الصهاينة طالت دولا أخرى بالمنطقة منها العراق

العالم – إيران

وتطرق أحمديان فور وصوله إلى مطار بولكوفو الدولي في سانت بطرسبرغ إلى تفاصيل اجتماع كبار المسؤولين الأمنيين لدول مجموعة البريكس، موضحا أن إيران تركز على الاجتماعين لأن القاسم المشترك بينهما هو السعي لتعزيز التعددية ومواجهة الاحتكار الغربي في مجال الأمن وغيره من المجالات.

وأضاف: نظرا إلى الظروف الأمنية الخاصة بالمنطقة والأحداث التي يمر بها العالم اليوم، بما في ذلك قضية فلسطين، والظلم الذي يتعرض له شعب غزة، والاعتداءات التي قام بها الكيان الصهيوني على مختلف الدول بما فيها الجمهورية الإسلامية الإيرانية، تحظى هذه القمة بنظرة خاصة ونحاول عبرها التعبير عن وجهة نظرنا وتوفير الظروف لتحقيق حقوق الشعب الفلسطيني والجمهورية الإسلامية الإيرانية.

وأوضح أمين المجلس الأعلى للأمن القومي أنه سيعقد خلال زيارته إلى سان بطرسبرغ أيضا لقاءات ثنائية مع نظرائه من الدول الأخرى، مضيفا: في هذه اللقاءات سيتم مناقشة والنظر في القضايا ذات الاهتمام المشترك، إضافة إلى النظر في قضايا مثل عدوان الكيان الصهيوني على قنصلية الجمهورية الإسلامية الإيرانية واستمرار ظلم هذا الكيان على شعب غزة ورفح في فلسطين.

وتابع: نظرا إلى الوضع الحالي، يبدو أن وحشية الكيان الصهيوني المتزايدة شملت أيضا دولا أخرى في المنطقة، ويبدو أن العراق أضيف أيضا إلى قائمة الدول المحتجة على وحشية الصهاينة.

وكان أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني "علي اكبر احمديان" قد وصل إلى سان بطرسبورغ بهدف المشاركة في الاجتماع الدولي الثاني عشر لكبار المسؤولين في الشؤون الأمنية، واجتماع أمناء مجالس الأمن القومي للدول الأعضاء في مجموعة البريكس.