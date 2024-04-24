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الإتحاد الأوروبي يدعو لتحقيق مستقل حول مقابر غزة الجماعية

الإتحاد الأوروبي يدعو لتحقيق مستقل حول مقابر غزة الجماعية
الأربعاء ٢٤ أبريل ٢٠٢٤ - ١١:٣٦ بتوقيت غرينتش

دعا الاتحاد الأوروبي اليوم الأربعاء إلى إجراء تحقيق مستقل بشأن التقارير عن اكتشاف مقابر جماعية في مستشفيين في قطاع غزة دمرتهما القوات الإسرائيلية.

العالم فلسطين المحتلة

وبحسب"RT"، قال الناطق باسم الاتحاد الأوروبي بيتر ستانو "إنه أمر يجبرنا على الدعوة إلى تحقيق مستقل في جميع الشبهات والظروف نظرا إلى أنه يخلف انطباعا بالفعل بأن انتهاكات لحقوق الإنسان قد تكون ارتكبت (هناك)".

يأتي ذلك بعدما طلب مكتب حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة أمس الثلاثاء إجراء تحقيق دولي في المقابر الجماعية المكتشفة في مجمع "الشفاء" ومجمع "ناصر"، واصفا تدمير أكبر مجمعين طبيين في قطاع غزة بالـ"مرعب".

وأضاف مكتب حقوق الإنسان أنه يعمل على التحقق من صحة تقارير المسؤولين الفلسطينيين التي تفيد بالعثور على 283 جثة في مستشفى "ناصر" و30 جثة في "الشفاء" بعد انسحاب قوات الاحتلال الإسرائيلية منهما.

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