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خوفاً من قذائف 'الهاون'.. الاحتلال يحيط الشارع الذي شقه وسط قطاع غزة بالسواتر

خوفاً من قذائف 'الهاون'.. الاحتلال يحيط الشارع الذي شقه وسط قطاع غزة بالسواتر
الأربعاء ٢٤ أبريل ٢٠٢٤ - ٠١:٤٧ بتوقيت غرينتش

أكد مصدر ميداني في قطاع غزة أنّ "جيش" الاحتلال الإسرائيلي أقام سواتر خرسانية على جانبي الشارع الجديد الذي شقّه وسط القطاع.

العالمفلسطين المحتلة

وبحسب"الميادين"، تأتي إقامة السواتر بعد استهداف المقاومة للجنود والآليات المتواجدة على الشارع المذكور، خلال الأسبوعين الأخيرين، بقذائف "الهاون"، وتهدف إلى تأمين الحماية لتجمعات الجنود على طول الشارع الممتد من الحدود الشرقية لمدينة غزة، وصولاً إلى شارع الرشيد غرب المدينة.

كما أفاد المصدر أنّ الاحتلال يسعى إلى زيادة مساحة التأمين على جانبَي الشارع، من خلال القصف المدفعي المتواصل، وتحليق طيران الاستطلاع على مدار الساعة.

ويشمل القصف المدفعي أحياء الزيتون والصبرة وتل الهوا والشيخ عجلين من الجهة الشمالية للشارع، وبلدة المغراقة ومدينة الزهراء والأطراف الشمالية لمخيّمَي البريج والنصيرات من جهته الجنوبية.

وبحسب المصدر، تصل مساحة التأمين إلى 3 كلم تقريباً على جانبي الشارع.

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