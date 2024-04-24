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'قبل عملية رفح'..

موقع عبري يتحدث عن سماح الإحتلال لوفدين دوليين بدخول غزة

موقع عبري يتحدث عن سماح الإحتلال لوفدين دوليين بدخول غزة
الأربعاء ٢٤ أبريل ٢٠٢٤ - ٠٣:٢٧ بتوقيت غرينتش

ذكر موقع i24NEWS العبري أنه من المقرر أن يسمح كيان الاحتلال بدخول وفدين دوليين إلى قطاع غزة يوم غد الخميس.

العالم فلسطين المحتلة

وبحسب"RT"، أشار الموقع المذكور لى أن الحديث يدور عن دخول بعثة من إدارة الأمن التابعة للأمم المتحدة وبعثة من الصليب الأحمر الدولي.

ويأتي وصول الوفدين في أعقاب إعلان جيش الإحتلال الإسرائيلي عن تعبئة لوائين للمشاركة في القتال في غزة وقبيل توسيع المنطقة الإنسانية في جنوب القطاع.

وتشير تقديرات إلى أن هذه التحركات تأتي تمهيدا لعملية برية محتملة في رفح حيث يقول كيان الاحتلال إن أربع كتائب لحماس ما زالت تنشط هناك.

ولم يؤكد أو ينفي المتحدث باسم الصليب الأحمر وجود صلة بين القرار والعملية العسكرية المتوقعة.

في ذات السياق، قال فابريزيو كاربوني، كبير مسؤولي الصليب الأحمر في الشرق الأوسط، يوم أمس الثلاثاء، إن إجلاء النازحين الفلسطينيين من رفح غير ممكن في ظل الظروف الحالية.

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