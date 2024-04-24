البنتاغون يعلن عن قرب بناء ميناء عائم قبالة سواحل غزة!

العالم - فلسطين

وقال المتحدث باسم البنتاغون باتريك رايدر خلال مؤتمر صحفي، إن السفن المحملة بالمعدات اللازمة لبناء هذا الميناء العائم والرصيف البحري الذي سيخدمه وصلت إلى البحر المتوسط.

وأكد أن "جميع السفن الضرورية موجودة في منطقة البحر الأبيض المتوسط وهي على أهبة الاستعداد" لتنفيذ هذه المهمة، مضيفا أنه "بإمكاننا البدء في عملية البناء قريبا جدا".

ويشمل المشروع بناء ميناء بحري عائم مؤقت يسمح للسفن الضخمة، سواء أكانت عسكرية أو مدنية، بالرسو فيه لإفراغ حمولتها ونقلها إلى سفن أصغر حجما يمكنها الوصول إلى رصيف بحري متصل بالساحل.

ورحّب الكيان الصهيوني اليوم الأربعاء، بإقرار مجلس الشيوخ الأميركي قانون المساعدات العسكرية للكيان. وأمس الثلاثاء، أقرّ الكونغرس الأميركي بأغلبية ساحقة مشروع قانون مساعدات لكيان الاحتلال الصهيوني وأوكرانيا وتايوان بعد أشهر من التأخير، وأرسله إلى الرئيس الامريكي جو بايدن لتوقيعه من أجل أن يصبح قانونًا. وبشكل مفاجئ، غيّر القادة الجمهوريون مسارهم الأسبوع الماضي، وسمحوا بالتصويت على حزمة مساعدات معظمها عسكرية بقيمة 95 مليار دولار لأوكرانيا وكيان الاحتلال وتايوان وشركاء الولايات المتحدة في المحيطين الهندي والهادئ.

وتأتي المساعدات على خلفية تظاهرات مؤيدة للفلسطينيين في الجامعات الأميركية، بينما تثير عملية برية محتملة في رفح، التي تجمّع فيها 1,5 مليون فلسطيني، مخاوف عواصم أجنبية بما فيها واشنطن.

هذا وأعلنت هيئة البث العبرية أمس الثلاثاء، إن جيش الاحتلال يستعد لاجتياح مدينة رفح جنوبي قطاع غزة في وقت "قريب جدا"، وبتنسيق ميداني مع امريكا.

وتواصل قوات الاحتلال الصهيوني ارتكاب جريمة الإبادة الجماعية في قطاع غزة، لليوم الـ 201 تواليًا، عبر شن عشرات الغارات الجوية والقصف المدفعي، مع ارتكاب مجازر دامية ضد المدنيين، وتنفيذ جرائم مروعة في مناطق التوغل، وسط وضع إنساني كارثي نتيجة الحصار ونزوح أكثر من 90 % من السكان.