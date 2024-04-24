مصر.. حملة انتقادات واسعة من جماهير الأهلي بعد الإعلان عن التعاقد مع كوكاكولا

العالم-مصر

وتعرّض عدلي القيعي، رئيس شركة الأهلي لكرة القدم، لانتقادات حادة من جانب الكثير من مشجعي النادي بعد أن طالب الجماهير بالإقبال على “شراء منتجات الشركات الراعية للنادي”، ومنها شركة كوكاكولا، حتى “تستمر هذه الشركات في دعمها للنادي وتشجع غيرها”، وذلك حسب ما قال يوم الثلاثاء في مؤتمر صحفي.

وطالب مشجعون للنادي المصري العريق بفسخ التعاقد مع شركتي كوكاكولا وليبتون، والتعاقد مع شركات أخرى لا تشملها قائمة مقاطعة الشركات الداعمة للكيان الصهيوني، وذلك تضامنا مع قطاع غزة الذي يواجه عدوانا صهيونيا متواصلا منذ السابع من أكتوبر/تشرين الأول الماضي، أسفر عن أكثر من 34 ألف شهيد أغلبهم من النساء والأطفال، وأكثر من 77 ألف مصاب.

وكتب أحمد ميرغني على منصة إكس “بعيدا عن أي أسف، أتمني من إدارة الاهلي أن تستمع لغضب جمهورها وتنهي التعاقد مع كوكاكولا وليبتون”.

ودافع بعض مشجعي الأهلي عن موقفه على أساس أن التعاقد مع شركة كوكاكولا هو تعاقد قديم سابق على العدوان على غزة، ومخالفة النادي الأهلي له سيعرّضه لغرامات مالية.

وكتب حسام على منصة إكس قائلا إن النادي الأهلي متعاقد مع كوكاكولا منذ 11 شهرا، والغرامة كبيرة لأنه نادٍ كبير.

ولم يقبل أكثر المشجعين هذا التبرير، حيث إن كل حملات المقاطعة تشمل منتجات تم التعاقد عليها منذ فترة، ومع ذلك شملتها قوائم مقاطعة الشركات الداعمة للكيان الصهيوني.

يشار إلى أن النادي الأهلي أعلن، أمس الثلاثاء، في مؤتمر صحفي توقيع عقد رعاية جديد مع شركة “بروميتيون تاير إيجيبت”، وغاب رئيس النادي محمود الخطيب عن المؤتمر الصحفي.