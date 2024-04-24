رسالة أبو عبيدة للأردنيين تحصد تفاعلا واسعا +فيديو

العالم-الأردن

وقال أبو عبيدة في رسالته للأردنيين، ضمن كلمته بمناسبة مرور 200 يوم على بدء العدوان على قطاع غزة: "كما أن أهم الساحات العربية ومن أهمها شعبيا وجماهيرياً هي الجماهير الأردنية العزيزة، التي نوجه لها التحية، وندعوها إلى التصعيد، فالأردن منا ونحن منه".



وأظهرت صورة نشرها نشطاء، قالوا إنها لطلبة من جامعة آل البيت الأردنية، داخل حافلة، وهم يتابعون كلمة أبو عبيدة كل على حدة عبر هاتفه الشخصي.





‎وعلق نشطاء على خطاب أبو عبيدة للأردنيين، عبر هاشتاغ "الأردن منا ونحن منه" بالقول: وخرجت تظاهرة قرب سفارة الاحتلال، في منطقة الرابية بالعاصمة الأردنية عمان، دعما لغزة ورفضا للعدوان الصهيوني.

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