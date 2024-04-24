من يقف وراء الهجمات الإرهابية في العالم بحسب بوتين؟!

العالم - روسيا

وجاء التأكيد في كلمة مصورة وجهها بوتين للمشاركين في الاجتماع الدولي الـ12 للممثلين الأمنيين رفيعي المستوى الذي انطلق في سان بطرسبورغ تحت رعاية مجلس الأمن الروسي اليوم الأربعاء.

وقال بوتين إن الإرهاب لا يزال أحد أخطر التهديدات في القرن الحادي والعشرين، مشيرا إلى أن الهجمات الإرهابية، التي تدعمها أيضا أجهزة المخابرات في بعض الدول، تهدف إلى تقويض الأسس الدستورية وزعزعة استقرار الدول ذات السيادة والتحريض على الكراهية بين الأعراق والأديان.

وشدد الرئيس الروسي على أنه يجب تحديد هوية جميع المنفذين والمدبرين والمنظمين للهجوم الإرهابي على قاعة "كروكوس" في ضواحي موسكو الشهر الماضي، ومعاقبتهم كي "لا يفلت أحد من العقاب العادل".