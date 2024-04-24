اردنيون يحاصرون السفارة الاسرائيلية ويطالبون بإغلاقها+فيديو

العالم - مراسلون

استمرت احتجاجات الاردنيين الذين هتفوا مطالبين الحکومة بضرورة الانصياع الی مطالب الشارع الاردني بإغلاق سفارة الاحتلال الاسرائيلي وايقاف جميع الاتفاقيات المبرمة معه معتبرين ان الاستمرار بتلک الاتفاقيات لايمکن اعتباره الا خيانة وخذلان للشعب الفلسطيني.

وقال محمد عبودة وهو أحد المتظاهرين:"نحن اليوم بهذه الساحات وبهذه الوقفات نعبر عن الموقف الاردني تجاه القضية الفلسطينية والعدوان الکوني علی غزة ونطالب بإنشاء بري لأهلنا في غزة ودعمهم بکافة المساعدات الممکنة".

الاردنيون اكدوا ان استمرارهم وتواجدهم للتظاهر في محيط سفارة الاحتلال الاسرائيلي يأتي تلبية لنداء المقاومة الفلسطينية مؤكدين ان ما يقومون به هو بمثابة الدعم لصمود الأشقاء في قطاع غزة.

وقالت روان هواش وهي احدی المشارکات في التظاهرات:"احنا دائماً متواجدين هنا ونحاول عدم الانقطاع فعلياً ومع نداء أبي عبيدة نصر ان نستمر بالتواجد هنا وهذا أقل عمل يمکننا ممارسته لدعم أهلنا في غزة".

مئتين يوم من الحرب التي لم يسجل التاريخ في طياته مثيل لها ما زال قطاع غزة يعيش الويلات نتيجة القصف الاسرائيلي بأسلحة أمريكية على مرآى العالم الذي اكتفى بإصدار بيانات القلق والاستنكار.