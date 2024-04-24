قائد الثورة الإسلامیة: من المستحیل ان تخضع ایران للعقوبات

العالم - ايران

واستقبل قائد الثورة الاسلامية اية الله السيد "علي الخامنئي"، صباح اليوم الاربعاء، حشدا من العمال الذين توافدوا لزيارة سماحته من انحاء البلاد، بمناسبة "اسبوع العمل والعمال" في حسينية الامام الخميني (رض) بطهران.

وأضاف: قائد الثورة الإسلامیة خلال استقباله هولاء العمال: أن العامل هو رکن قفزة الإنتاج، قائلا سيصبح بلدنا وشعبنا غنياً وتمتلئ جيوب العامل في ظل قفزة الإنتاج.

وصرح: شرح وتبیین مجالات حضور الشعب ومشارکته في الإنتاج واجب مهم على المسؤولين.

وقال: إن الهدف من فرض الحظر علی الجمهورية الإسلامية الإيرانية هو الضغط علیها لاتباع خطوطهم الاستعمارية والاستكبارية.

واضاف: من الواضح أنه من المستحيل أن يخضع النظام الإسلامي والغیرة الإسلامية والشعب العظيم ذو التاريخ الإسلامي لمثل هذا الإكراه والضغط.

يتبع..