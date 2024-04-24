بيت لاهيا في الشمال تشهد رحلة نزوح جديدة؟!

العالم - مراسلون

وقال مراسل اقناة العالم في غزة، إن الطائرات الإسرائيلية تواصل قصفها لمختلف مناطق قطاع غزة في اليوم الواحد ما بعد 200 من العدوان مخلفة العشرات من الشهداء والجرحى.

أبرز المجازر في غزة خلال الساعات الماضية:



وارتكب الاحتلال الاسرائيلي ثلاث مجازر ضد العائلات الفلسطينية في قطاع غزة راح ضحيتها 32 شهيدا و 59 اصابة خلال الساعات الماضية لترتفع حصيلة العدوان الاسرائيلي الى 34183 شهيدا و 77134 اصابة منذ السابع من اكتوبر الماضي.



وطلبت قوات الاحتلال من سكان بيت لاهيا مغادرة منازلهم نحو مدينة غزة ومخيم جباليا في رحلة نزوح جديدة. ويقدر عدد من عاد لبيت لاهيا بنحو 50 الف فلسطيني.



وشن طيران الاحتلال سلسلة غارات على البلدة الواقعة شمال غرب القطاع أدت لتدمير عدد كبير من المنازل ومسجد واستشهاد ثلاثة فلسطينيين واصابة أعداد اخرى. كما تعرضت بلدة بيت حانون المجاورة لقصف مدفعي عنيف.

واستهدف الاحتلال منزلا لعائلة دردونة في مربع حي السلام شرقي جباليا.



أما في مدينة غزة استشهد فلسطينيان واصيب عدد اخرى في قصف على منزل لعائلة شتيوي بحي الزيتون فيما اصيب عدد من المواطنين بشظايا صاروخ أطلقته طائرة استطلاع بحي الشجاعية. كما ودمر جيش الاحتلال برج الرائد بشارع الجلاء وسط مدينة غزة.



وسط قطاع غزة



وارتقى اربعة شهداء جراء استهداف الاحتلال مجموعة من الفسطينيين في محيط هايبر مول بمخيم النصيرات فيما وقعت إصابات جراء استهداف طائرات الاحتلال أرضاً زراعية بمنطقة ترانس البابا في بلدة الزوايدة. كما تعرض شرق مخيم البريج لقصف مدفعي.



وشنت طائرات الاحتلال غارة على محيط أبراج الصالحي في المخيم الجديد شمال النصيرات وغارتين على محيط وادي غزة شمال النصيرات.



جنوب قطاع غزة



وفي خان يونس انتشلت طواقم الدفاع المدني الثلاثاء في محافظة خانيونس 51 جثة شهيد من مختلف الفئات والأعمار من مجمع ناصر الطبي.



واكد الدفاع المدني انه تم التعرف على 30 جثة منهم والبقية مجهولين، ليصل إجمالي ما تم انتشاله حتى اليوم 324 شهيدا فيما انتشلت الطواقم تسعة شهداء من أماكن متفرقة بخانيونس.وفي رفح استشهد ثلاثة فلسطينيين من عائلة البحابصة في قصف استهدف منزلهم شرق رفح والشهداء هم اب واثنين من أبنائه.