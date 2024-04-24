الخارجية الإيرانية ترفض المزاعم الأمريكية فيما يتعلق بالأنشطة السيبرانية

العالم - ايران

ورفض المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية ناصر كنعاني، بشدة وأدان مزاعم الحكومة الأمريكية التي لا أساس لها من الصحة ضد الأفراد والشركات الإيرانية فيما يتعلق بالأنشطة السيبرانية.

وقال كنعاني؛ لا تستطيع المؤسسات الأمريكية حرف موجة الانتقادات العالمية تجاه سياسات الدعم اللامحدود التي تنتهجها أمريكا ضد جرائم الحرب والإبادة الجماعية التي يرتكبها الكيان الصهيوني في قطاع غزة والضفة الغربية الفلسطينية، فضلاً عن القمع العنيف للمتظاهرين داخل أمريكا، من خلال وصم الأفراد والمؤسسات الإيرانية دون أي أساس.

وأضاف؛ ننصح الحكومة الأمريكية، بدلاً من توجيه اتهامات لا أساس لها ضد الدول والشعوب الأخرى، بوقف دعمها العسكري والمالي والسياسي الدولي لنظام الفصل العنصري والاحتلال الصهيوني ضد الشعب الفلسطيني المظلوم، ومراجعة سياساتها في التدخل والتهديد وحقوق الإنسان الدولية والقانون الدولي والسلام والأمن الدوليين والتصرف بمسؤولية.