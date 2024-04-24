صحيفة عبرية تعلن فشل الجيش الاسرائيلي في جميع ساحات القتال

العالم - مراسلون

وأفاد مراسل العالم نقلاً عن الصحيفة العبرية أنّ معظم قوات "الجيش" الإسرائيلي انسحبت من أراضي قطاع غزة في الأسابيع الأخيرة، في حين لم يتم القضاء على مسؤولي حماس، في الوقت الذي لا يزال 133 إسرائيلياً في الأسر.

وفي الجبهة الشمالية، أشارت الصحيفة إلى استمرار إطلاق الصواريخ والمسيّرات بشكل يومي، في تصعيد لا ينتهي.

وذكرت أنّه لا يزال عشرات الآلاف من الإسرائيليين غير قادرين على العودة إلى منازلهم على طول الحدود مع لبنان، مضيفةً أنّ الآلاف هُجروا من دون أن تندلع حرب واسعة مع حزب الله.

وتطرقت الصحيفة إلى أنّه على الصعيد السياسي، لا يوجد حتى الآن أيّ اختراق في الاتصالات التي حصلت بين الولايات المتحدة وفرنسا والحكومة اللبنانية وحزب الله، موضحةً أنّ المؤسسة الأمنية والعسكرية تعتقد أنّ وقف القتال في غزّة هو وحده الذي سيوقف إطلاق النار في الشمال أيضاً.