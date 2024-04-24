رئيس الأركان الاسرائيلي في طابور دومينو الاستقالات

العالم - الاحتلال

رحيل يليه آخر.. وتخبط كبير في المؤسسة العسكرية والأمنية الاسرائيلية غداة اعلان رئيس الاستخبارات العسكرية أهارون حاليفا استقالته، وتسريب معلومات بنية عدد من الضباط الإسرائيليين الكبار الاستقالة؛ والسؤال في الشارع الاسرائيلي الان هل دقّت ساعة الحساب؟

صحيفة يديعوت أحرونوت توقعت استقالة رئيس الأركان هرتسي هاليفي وضباط كبار آخرين، بينهم قادة وحدات ميدانية، ضمن 'تأثير الدومينو' لاستقالة رئيس الاستخبارات العسكرية الذي أقر بالإخفاق العسكري والمخابراتي للمنظومة الأمنية الإسرائيلية في عملية طوفان الاقصى.

وحسب توقعات الصحيفة الاسرائيلية فإنّ ضباطاً كباراً آخرين، بينهم ما لا يقل عن اربعة برتبة عميد على مستوى قادة الوحدات الميدانية، أبلغوا مقربين منهم باعتزامهم الاستقالة، مرجحة استقالة قائد فرقة غزة العميد آفي روزنفيلد، الذي حدث خلال مناوبته عملية طوفان الاقصى لمنطقة النقب الغربي، وذلك كجزء من تحمل المسؤولية.

كما كشفت يديعوت أحرونوت أن قائد المنطقة الوسطى في الجيش الإسرائيلي، يهودا فوكس، قد أعلم رئيس الأركان الإسرائيلي عزمه الاستقالة في آب/أغسطس القادم.

وتعليقا على هذه الاستقالات، قال زعيم المعارضة الإسرائيلية، يائير لابيد، أنّه كان من المناسب أن يحذو نتنياهو حذو رئيس الاستخبارات العسكرية.

هذه الاستقالات قد تكون، حسب مراقبين إسرائيليين، بداية لسلسلة من الاستقالات لكبار القادة والضباط في المنظومة الأمنية والعسكرية الإسرائيلية، فالساعة الرملية قلبت في جيش الاحتلال، وإلى حد بعيد في الشاباك أيضا، والطريق بات إلى الخارج.

يقول مراقبون إنه ومنذ عملية طوفان الاقصى وكبار الضباط والقادة في جيش الاحتلال والشاباك، كانوا يمنّون النفس بانتصار في غزة، عساه يكون شافعاً لهم بعد فشلهم الذريع، لكن الصمود الاسطوري لأهالي غزة والمقاومة الشرسة، لم يبق على أي أمل لهم بحفظ ماء وجههم، خاصة مع تزايد الانتقادات لهم في الشارع الإسرائيلي ورفع سقف المطالبات بضرورة محاسبتهم.