شاهد.. تفاصيل جديدة عن الصواريخ الإيرانية التي دكت قلب "إسرائيل"!

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طهران إلى الان لم تعلن عن الاسلحة المستخدمة لكن مشاهد العملية تظهر استخدام صواريخ ومسيرات منها : مسيرات "شاهد 136"صاروخ "عماد"، صاروخ کروز "باوه"، صاروخ خيبر شكن 1.

عملية الوعد الصادق كانت محدودة النطاق ومخصصة للعقاب حيث اسستخدمت فيها إيران المسيرات للإلهاء والصواريخ لإصابة الأهداف الإستراتيجية. منها قاعدة قاعدة "نيفاتيم" الجوية



أخفى الاحتلال حيثيات هذه العملية زاعما التصدى لـ99% من الصواريخ، لكن من باب شهد شاهد من اهلها بدء الاعلام العبري بالتشكيك في الرواية،

الاحتلال كعادته أخفى معطيات هذه الضربات وزعم بتصدى 99 بالمئة من الصواريخ لكن شهد شاهد من أهلها وبدأ الاعلام العبري بالتشكيك بالرواية الإسرائيلية الرسمية.

واعترفت صحيفة معاريف عد ان كانت قد كشفت عن إسقاط 84 بالمئة من المسيرات والصواريخ الايرانية وليس 99بالمئة و ان توازن الردع بين تل ابيب وطهران لم يعد إلى سابق عهده. كما نقلت الصحيفة عن ضابط في جيش الاحتلال توصيفه للرد الايراني بانه كان كيوم القيامة.



وبهده المعطيات طوت طهران صفحة وفتحت صفحة جديدة بتاريخ المنطقة كتبت فيها بقلم من ذهب توازنات جديدة و نصرا استراتيجيا فريد من نوعه وبعد كل هذا هل تتجرأ أي دولة أخرى العبث مع القوة الإيرانية الرادعة.

مواصفات الصواريخ الإيرانية في سياق الفيديو المرفق..